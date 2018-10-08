أصبح من المعتاد تسريب الأخبار التقنية حول آخر ما وصلت إليه الشركات العالمية من منتجات جديدة، وما ستعلن عنه من جديد في مؤتمراتها، لكن هذه المرة وصل الأمر إلى أبعد من التسريبات.

فعلى الرغم من إعلان شركة جوجل الأميركية رسمياً عن كشفها، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، عن هاتفها الجديد "بكسل 3" في حدث خاص، لكن تفاصيل الجهاز والجهاز نفسه تسرب بالكامل خلال الأيام الماضية.

ويبدو أن متجراً في مدينة هونغ كونغ بالصين بدأ بالفعل بيع الجهاز وفقاً لموقع "إنغاجيت" المعني بشؤون التقنية، الذي حصل على جهاز بكسل 3 إكس.أل.

وقال المحرر التقني في موقع إنغاجيت ريتشارد لاي، الذي تمكن من الوصول إلى الهاتف وتحدث عنه في فيديو مفصل قائلاً إنه حصل عليه من متجر هواتف متنقلة في هونغ كونغ يطرحه للبيع مقابل 15880 دولاراً هونغ كونغياً، ما يقابل 2030 دولاراً أميركياً.

وأكد لاي أن الجهاز نسخة أصلية وليست مقلدة. ويبدو الهاتف، بحسب الفيديو المنشور على موقع إنغاجيت، مثل ما ذكر في التسريبات السابقة قبل أسابيع، حيث يتمتع الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.3 بوصة بوضوح 2,960×1,440 بكسل ونتوء في أعلى الشاشة، بالإضافة إلى مستشعر بصمة في الخلف وطبقة زجاجية في الجزء العلوي من الظهر.

كما ذكر الموقع أن الجهاز يحتوي على مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة رام 4 جيجا بايت، ومعالج سنابدراغون 845. كما يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسة بدقة 12.2 بكسل يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K و30 إطاراً في الثانية، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بوضوح 1080 بكسل.

ويقول الخبير التقني لاي إنه على الرغم من تسريب سلسلة Pixel 3 مراراً وتكراراً على مدار الأشهر القليلة الماضية، فهو على يقين من أن جوجل لا تزال تمتلك بعض الحيل وربما بعض المفاجآت الأخرى في مؤتمرها بنيويورك.