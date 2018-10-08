فاز الملاكم الداغستاني الروسي حبيب نورنحندوف، الأحد، على منافسه الأيرلندي كونور ماكغريغور في نزال مثير على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف ضمن منافسات اتحاد "يو إف سي"، فى مدينة لاس فيغاس الأميركية.

النزال لاقى صدى واسعاً جداً في العالم واطلق عليه البعض اسم "نزال القرن" وتفاعل معه العديد من المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد النزال سيطرة واضحة للملاكم الداغستاني قبل أن يعلن منافسه الأيرلندي ماكغريغور استسلامه في الجولة الرابعة، بعد أن قام نور محمدوف بإحكام السيطرة عليه وخنقه.

وعقب انتهاء النزال، تسلق نورمحمدوف سور الحلبة مباشرة وهاجم بعض أفرد فريق ماكغريغور الذين كانوا يستفزونه، واشتبك معهم وتدخل أحد أعضاء فريق المقاتل الداغستاني وسدد لكمة إلى وجه ماكغريغور لتخرج الأمور عن السيطرة قبل أن يتدخل رجال الأمن.

وسبق أن وجه الأيرلندي إهانة صريحة لمنافسه في آخر مؤتمر صحفي جمعهما قبل اللقاء. وحاول استفزازه بطلبه من الملاكم المسلم احتساء الخمر إضافة الى مهاجمته للحافلة التي كانت تقل الملاكم الروسي وفريقه الخاص لدى خروجهم من مرآب السيارات لأحد الفنادق، مما أدى الى تحطيم إحدى نوافذ الحافلة.

وقال ماكغريغور المعروف بتصريحاته المثيرة أيضاً، للجمهور المحتشد لتحية الملاكمين "دعونا نلتقط هذا الجرذ الداغستاني كريه الرائحة لنعيده إلى منزله في الجبال".

وأبدى نورمحمدوف في مؤتمر صحفي، اعتذاره عما صدر منه خلال النزال. وقال "هذا ليس طبعي، حقاً أعتذر من الجميع، ولكن لا أفهم لماذا يتحدث الجميع عن قفزي خارج الحلبة ومهاجمة أحد عناصر فريق ماكغريغور؟ لماذا لم يتحدثوا عن الشتائم التي قالها لي ولوالدي ولديني ولمدينتي ومهاجمته لحافلتنا؟".

وبهذا الفوز حافظ حبيب نور محمدوف، 30 عاماً، على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في 8 أبريل/ نيسان ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة. ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصاراً، وهو يعتبر من أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وكان المئات من مشجعي البطل الروسي الداغستاني حبيب نورمحمدوف قد احتشدوا في مسقط رأسه محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية لمتابعة النزال المنتظر.