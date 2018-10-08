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مايكروسوفت توقف تحديث نظام "ويندوز 10" بسبب مشاكل تقنية
أوقفت شركة مايكروسوفت توزيع آخر تحديث لنظامها التشغيلي "ويندوز 10" بعد اكتشاف عدد من مستخدميها لمشاكل تقنية لدى تنزيل التحديث الجديد.
مايكروسوفت توقف تحديث نظام "ويندوز 10" بسبب مشاكل تقنية
مايكروسوفت توقف توزيع تحديث ويندوز 10 الجديد / Getty Images
8 أكتوبر 2018

أوقفت شركة مايكروسوفت توزيع آخر تحديث رئيس لنظامها التشغيلي ويندوز 10، والذي كان من المتوقع إصداره في 10 أكتوبر/ تشرين الأول تحت اسم (Windows 10 Octobre 2018).

وكان عدد من المستخدمين قد اكتشف مشاكل تقنية في التحديث بعد تحميله وتثبيته على أجهزتهم. 

وكانت الشركة قد أعلنت عن توفر التحديث رسمياً خلال فعالية عقدتها هذا الشهر للكشف عن أجهزة "Surface'' الجديدة. 

وأُوقف التحديث بعد قيام عدد من المستخدمين بتقديم شكاوى حوله، تمثلت أساساً في حذفه للملفات الشخصية وجميع المستندات الموجودة في الملفات الخاصة بهم، مثل الصور والموسيقى والفيديو.

وقالت شركة مايكروسوفت، عملاقة البرمجيات، عبر موقع الدعم الفني الخاص بخدمة  Windows Update  "لقد أوقفنا مؤقتاً إصدار تحديث "Windows 10 October 2018" (النسخة 1809) لجميع المستخدمين، لنقوم بالتحري عن تقارير معزولة حول المستخدمين الذين فقدوا بعض الملفات".

يذكر أن الشركة لم تكن قد بدأت بعد في إرسال التحديث الجديد بشكل تلقائي عبر خدمة تحديث ويندوز "Windows Update".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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