سياسة
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إعلان استقالة رئيس الإنتربول بعد أيام من اختفائه
أعلن الإنتربول استقالة رئيسه الصيني مينغ هونغ وي. وكانت السلطات الصينية قد قالت إنها تحقق معه بعد أيام من إعلان اختفائه في فرنسا.
إعلان استقالة رئيس الإنتربول بعد أيام من اختفائه
رئيس الإنتربول المستقيل الصيني مينغ هونغ وي  / Reuters Archive
8 أكتوبر 2018

 أعلنت منظمة الشرطة الدولية "إنتربول"، الأحد، استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغ وي، بعدما قالت السلطات الصينية إنها تحقق معه للاشتباه في ارتكابه مخالفات.

وقال الإنتربول في بيان له، إن المنظمة تلقت "يوم الأحد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، في مقر أمانتها العامة في ليون بفرنسا، استقالة من السيد مينغ هونغ وي من منصب الرئيس، وهي استقالة نافذة بصورة فورية".

وعٌيّن الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ قائماً بأعمال الرئيس لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة خلال اجتماعها المقرر في دبي بين 18 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واتهمت الصين رئيس الانتربول مينغ هونغ وي بتلقي رشاوي. ويشغل مينغ هونغ وي منصب نائب وزير الأمن العام في الصين.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد قالت، يوم الجمعة، إن أسرة مينغ لم تسمع أي أخبار عنه منذ 25 سبتمبر/ أيلول. وذكرت السلطات الفرنسية أن زوجته تخضع لحماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا فيما تسميه رسمياً "اختفاء مثير للقلق".

وكانت زوجة مينغ أبلغت عن اختفائه بعد سفره في سبتمبر/ أيلول من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين.

وعُين مينغ البالغ من العمر 64 عاماً في منصب رئيس الانتربول في أواخر 2016، في إطار مساع صينية أوسع نطاقاً لشغل المناصب القيادية في المنظمات الدولية الرئيسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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