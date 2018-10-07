سياسة
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أردوغان: التحقيقات مستمرة في قضية جمال خاشقجي وسنعلن النتيجة مهما كانت
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه يتابع مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بصفة شخصية كرئيس للجمهورية. وأكد على إعلان نتائج التحقيقات حال انتهائها مهما كانت النتيجة.
أردوغان: التحقيقات مستمرة في قضية جمال خاشقجي وسنعلن النتيجة مهما كانت
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حديثه للصحافيين  / AA
7 أكتوبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه يتابع مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بصفة شخصية كرئيس للجمهورية. 

وفي حديثه للصحافيين في ختام اجتماع دوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد أردوغان بأنه سيعلن نتائج التحقيقات مهما كانت أول ظهورها والتأكد من صحتها.

وأضاف بأنه في انتظار استكمال التحقيقات التي بين يدي المدعي العام في إسطنبول، مشيرا إلى أن التدقيق لا زال مستمرا في كاميرات المراقبة ومداخل المطار ومخارجه.

وأفصح الرئيس التركي عن حسن نيته في التوقعات حتى اللحظة، مبديا تمنياته عدم مواجهة "حالة لا ترغب فيها تركيا".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي، أن السلطات التركية لديها معلومات ملموسة عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أقطاي لقناة سي ان ان ترك المحلية، إن نفي القنصلية السعودية وجود تسجيل لكاميرات المراقبة يومها يعتبر "استخفافاً بتركيا"، مطالباً إياها بإصدار بيان واضح.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول مقتل الصحافي السعودي في القنصلية. وندد المصدر الذي تحدث لوكالة الأنباء السعودية، بما أسماها بـ"اتهامات عارية عن الصحة"، مشككاً في أن تكون "هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخوّل لهم التصريح عن الموضوع".

وكانت وكالة رويترز قد أفادت مساء السبت، بأن الشرطة التركية تعتقد مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية، حسب مصدرين أمنيين.

فيما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء تأكيداً على ذلك مشيرة إلى أن أشخاص من خارج تركيا كانوا موجودين في القنصلية بالتزامن مع دخول خاشقجي وخرجوا يومها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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