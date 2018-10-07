سياسة
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وزير الخارجية الأميركي متفائل بتحقيق تقدم لنزع نووي كوريا الشمالية
نشر وزير الخارجية الأميركي في ختام زيارته الرابعة إلى كوريا الشمالية تغريدة على تويتر قائلا "قمت برحلة جيدة إلى بيونغ يانغ للقاء الرئيس كيم. نواصل إحراز تقدم بشأن الاتفاقات التي توصلت إليها قمة سنغافورة. شكرا لاستضافتي أنا وفريقي".
وزير الخارجية الأميركي متفائل بتحقيق تقدم لنزع نووي كوريا الشمالية
صورة نشرها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر خلال لقائه بالزعيم الكوري الشمالي / Others
7 أكتوبر 2018

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الأحد، إن مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي أجراها خلال زيارته إلى بيونغ يانغ قد أحرزت تقدماً صوب نزع السلاح النووي. 

ونشر الوزير الأميركي في ختام زيارته الرابعة إلى كوريا الشمالية تغريدة على موقع تويتر قال فيها "قمت برحلة جيدة إلى بيونغ يانغ للقاء الرئيس كيم. نواصل إحراز تقدم بشأن الاتفاقات التي توصلت إليها قمة سنغافورة. شكرا لاستضافتي أنا وفريقي".

وأفاد تقرير صحفي بأن كيم التقى بومبيو لنحو ساعتين تناولا خلالهما الغداء في دار الضيافة الرسمية.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي يرافق بومبيو إن تلك الزيارة إلى الشمال "أفضل من سابقتها"، لكنه أشار إلى المفاوضات قائلا "سيكون الطريق طويلا".

وكان من المقرر أن يقوم بومبيو بهذه الزيارة القصيرة، في أواخر أغسطس آب لكنها تأجلت في اللحظة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب الذي برر التأجيل بعدم إحراز تقدم.

وتعهد كيم جونج أون خلال اجتماعه مع ترمب في 12 يونيو حزيران في سنغافورة بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، لكن الخطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ منذ ذلك الحين لم تف بمتطلبات واشنطن الخاصة باتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانة أسلحتها بما يشمل الإفصاح عن كل منشآتها النووية والصاروخية.

ووصل بومبيو كوريا الجنوبية قادما من بوينغ يانغ، مستكملاً جولة آسيوية بداها بزيارة طوكيو يوم الجمعة، ومن المقرر أيضا أن يزور بكين قبل عودته إلى الولايات المتحدة يوم الإثنين.

مصدر:Reuters
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