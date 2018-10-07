قالت وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، يوم الأحد، إن حصيلة ضحايا الزلزال وتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولايسي، ارتفع إلى 1763 قتيلًا.

وأعربت الوكالة عن مخاوفها من ارتفاع العدد إلى من 5 آلاف شخص، بسبب الزلزال الذي تسبب بموجات مد عالية، أواخر أيلول الماضي.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بوروو نوغروهو، في مؤتمر صحفي، بجاكرتا، إن حصيلة ضحايا الكارثة ارتفعت إلى1763 قتيلًا.

وأضاف أن السلطات ما زالت تحاول توثيق عدد المفقودين في عدة قرى تدمرت بفعل ا لزلزال والتسونامي والانهيارات الأرضية التي أعقبتها.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي،اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.

وكانت آخر حصيلة معلنة عن ضحايا الزلزال، بلغت 1648 قتيل وإصابة 2549 آخرين.

وتقع إندونيسيا على ما يسمىبـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئالمعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.