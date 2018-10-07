سياسة
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مقتل مستوطنين اثنين من جرحى عملية إطلاق النار في الضفة الغربية
قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المنفذ فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما من قرية شويكة بطولكرم، وأطلق النار على المستوطنين من سلاح كارلو.
مقتل مستوطنين اثنين من جرحى عملية إطلاق النار في الضفة الغربية
وقع إطلاق النار في منطقة "بركان" الصناعية التي أقيمت على أراض فلسطينية في ثمانينيات القرن الماضي / Reuters
7 أكتوبر 2018

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من الجرحى الثلاثة الذين أصيبوا في إطلاق النار بمستوطنة "بركان" شمال الضفة الغربية، صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال رونين نيليس إن " الهجوم خطير"، موضحاً أن المنفذ يبلغ من العمر 23 عاماً من قرية شويكة بطولكرم، وأطلق النار على المستوطنين من سلاح كارلو، والبحث عنه مستمر. 

وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين، صباح الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قرب المنطقة الصناعة "بركان"، المقامة على أراضٍ فلسطينية في منطقة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "إن رجلاً وامرأة أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع بمنطقة بركان".

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن أفراداً من الشرطة والجيش يبحثون عن المهاجم، دون أن يكشف هويته.

ونقلت وكالة رويترز عن تقارير محلية أن الفلسطيني، وهو أحد سكان مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، يعمل في المصنع الذي شهد واقعة إطلاق النار.

ويعمل آلاف الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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