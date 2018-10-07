أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من الجرحى الثلاثة الذين أصيبوا في إطلاق النار بمستوطنة "بركان" شمال الضفة الغربية، صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال رونين نيليس إن " الهجوم خطير"، موضحاً أن المنفذ يبلغ من العمر 23 عاماً من قرية شويكة بطولكرم، وأطلق النار على المستوطنين من سلاح كارلو، والبحث عنه مستمر.

وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين، صباح الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قرب المنطقة الصناعة "بركان"، المقامة على أراضٍ فلسطينية في منطقة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "إن رجلاً وامرأة أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع بمنطقة بركان".

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن أفراداً من الشرطة والجيش يبحثون عن المهاجم، دون أن يكشف هويته.

ونقلت وكالة رويترز عن تقارير محلية أن الفلسطيني، وهو أحد سكان مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، يعمل في المصنع الذي شهد واقعة إطلاق النار.

ويعمل آلاف الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد الفلسطينيين.