سياسة
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"الإنتربول" تطلب من الصين معلومات عن رئيسها المختفي
قالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إنها طلبت من السلطات الصينية معلومات عن رئيسها، المختفي منذ نهاية الشهر الماضي، لتبديد الخوف حول سلامته.
"الإنتربول" تطلب من الصين معلومات عن رئيسها المختفي
رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مينغ هونغ وى / AFP
6 أكتوبر 2018

طلبت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من السلطات الصينية معلومات عن رئيسها، مينغ هونغ وى، الذي انقطعت أخباره منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها، في بيان يوم السبت، إنها تتطلع إلى رد رسمي من السلطات الصينية لتبديد المخاوف حول سلامة رئيسها.

وفي سياق متصل، نقلت جريدة "جنوب الصين الصباحية" الصادرة بالإنجليزية في هونغ كونغ -عن مصدر لم تسمه- قوله إن رئيس الإنتربول، يجري التحقيق معه في الصين، التي وصول إليها الأسبوع الماضي.

وأشارت الجريدة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن لماذا يجري التحقيق مع مينغ، كما أن مكان احتجازه غير معلوم.

وتقول زوجة مينغ إنها لم تسمع عنه منذ أن غادر مدينة ليون في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد فتحت، يوم الجمعة، تحقيقاً في اختفاء رئيس المنظمة، حيث تقول السلطات الفرنسية إنه صعد إلى طائرة ووصل إلى الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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