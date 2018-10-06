أوضح وزير الدفاع المكسيكي، سلفادور سينفويجوس، بأن السماح باستخدام الأفيون لأغراض طبية قد يكون حلاً لاحتواء العنف المتصاعد بين عصابات المخدرات في البلاد.

وقال الوزير المكسيكي، خلال زيارته يوم الجمعة لولاية جيريرو، التي يتركز فيها غالبية إنتاج الهيروين، أن التقنين مطروح بالفعل على الطاولة. وأضاف: "أعتقد أنه يمكن أن يكون وسيلة للخروج من المشكلة“.

لكن الوزير أبدى مخاوفه بشأن كيفية ضمان سلامة المزارعين، إذا توقفوا عن بيع المخدرات للعصابات وبدأوا في تزويد الحكومة بالأفيون من أجل إنتاج المورفين.

وفي سياق متصل، قالت أولجا سانشيز المكلفة بوزارة الداخلية في حكومة الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الحكومة المقبلة ستدرس إضفاء الشرعية على إنتاج الأفيون للاستخدام الدوائي.

وتشن المكسيك منذ قرابة 12 عاماً حرباً شرسة، يقودها الجيش ضد عصابات المخدرات في البلاد.