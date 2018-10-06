ثقافة
2 دقيقة قراءة
المكسيك تدرس تقنين الأفيون لمواجهة عنف العصابات
أبدى وزير الدفاع المكسيكي تأييده لاقتراح بتشريع زراعة الأفيون واستخدامه لأغراض طبية، في محاولة للسيطرة على عنف عصابات المخدرات الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
المكسيك تدرس تقنين الأفيون لمواجهة عنف العصابات
أفراد من الجيش المكسيكي والقوات الخاصة أثناء إحدى عمليات مواجهة العصابات  / AFP
6 أكتوبر 2018

أوضح وزير الدفاع المكسيكي، سلفادور سينفويجوس، بأن السماح باستخدام الأفيون لأغراض طبية قد يكون حلاً لاحتواء العنف المتصاعد بين عصابات المخدرات في البلاد.

وقال الوزير المكسيكي، خلال زيارته يوم الجمعة لولاية جيريرو، التي يتركز فيها غالبية إنتاج الهيروين، أن التقنين مطروح بالفعل على الطاولة. وأضاف: "أعتقد أنه يمكن أن يكون وسيلة للخروج من المشكلة“.

لكن الوزير أبدى مخاوفه بشأن كيفية ضمان سلامة المزارعين، إذا توقفوا عن بيع المخدرات للعصابات وبدأوا في تزويد الحكومة بالأفيون من أجل إنتاج المورفين.

وفي سياق متصل، قالت أولجا سانشيز المكلفة بوزارة الداخلية في حكومة الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الحكومة المقبلة ستدرس إضفاء الشرعية على إنتاج الأفيون للاستخدام الدوائي.

وتشن المكسيك منذ قرابة 12 عاماً حرباً شرسة، يقودها الجيش ضد عصابات المخدرات في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us