استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، للمرة الثانية عشرة في إطار التحقيق بملفات فساد.

وعرضت القناة الإسرائيلية العاشرة لقطات مصورة للشرطة الإسرائيلية أثناء دخول عناصرها إلى مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي رفضت فيه الشرطة ومكتب نتنياهو التطرق لأي تفاصيل.

وتتعلق ملفات الفساد، وفقاً لمزاعم الشرطة الإسرائيلية، بثلاث قضايا تشمل تقديم هدايا لنتنياهو وأسرته، بالإضافة لمناقشة تغطيات صحفية تم ترتيبها مسبقا مقابل انتفاع الجهة الإعلامية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله إنّ "التحقيق مع رئيس الوزراء للمرة الثانية عشر، يشير مرّة أخرى إلى أنّ الملفات كافة لا تستند على أدلة كافية وتكاد لا تحتوي على أي شيء، لأنّه لم يكن هناك أي شيء، ولن يكون".

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن، في الوقت الذي يؤكد فيه عدم ارتكابه أي مخالفات وخلو الادعاءات الموجهة ضده من الصحة.