فتحت الشرطة الفرنسية، يوم الجمعة، تحقيقاً في اختفاء رئيس منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) مينغ هونغ وي.

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة "رويترز" إن التحقيق فُتح بعدما أبلغت زوجة رئيس الإنتربول السلطات الفرنسية بأن زوجها مفقود.

وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أن زوجة مينغ الذي يقيم في مدينة ليون الفرنسية حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بسبب عدم تواصل زوجها معها منذ سفره إلى الصين نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للإنتربول، فإن مينغ كان نائباً لوزير الأمن العام في الصين قبل توليه منصبه الحالي. وكانت الجمعية العامة للشرطة الدولية انتخبته في دورتها الـ85 التي انعقدت في بالي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.