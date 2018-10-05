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ناشطة عراقية وطبيب كونغولي يفوزان بـ"نوبل للسلام" لمكافحتهما العنف الجنسي
فازت الناشطة العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس ماكفيغا بجائزة "نوبل للسلام". واشتهر الفائزان بعملهما ضد استغلال الاعتداء الجنسي كسلاح خلال الحرب.
ناشطة عراقية وطبيب كونغولي يفوزان بـ"نوبل للسلام" لمكافحتهما العنف الجنسي
الناشطة الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس ماكفيغا يحصلان على جائزة نوبل للسلام  2018 - The Nobel Prize / Others
5 أكتوبر 2018

أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل فوز الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس ماكفيغا بجائزة نوبل للسلام لعام 2018. وعمل الفائزان في مكافحة استخدام الاعتداء الجنسي باعتباره سلاحاً خلال النزاعات.

وكانت الأكاديمية قد أرجأت منح جائزة نوبل للآداب لأول مرة منذ 70 عاماً على خلفية فضيحة جرائم اغتصاب واعتداء جنسي طالت زوج عضوة في الأكاديمية عقب تصاعد حركة "أنا أيضاً".

ويأتي فوز مراد وماكفيغا تزامناً مع دخول حملة "أنا أيضاً" عامها الثاني التي دفعت نساء حول العالم لمشاركة تجاربهن مع الاعتداءات الجنسية.

وأعلنت الأكاديمية أن مراد وماكفيغا "يجسدان قضية عالمية تتخطى إطار النزاعات، وهو ما تشهد عليه حركة "أنا أيضاً". 

نادية مراد

اشتهرت الناشطة العراقية نادية مراد بنقل مأساة العراقيات الإيزيديات اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية إبان سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف بـ"داعش" والمنصف إرهابياً، على مناطقهن. وتعمل مراد ناشطة في مجال مكافحة العنف الجنسي في الحرب وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

دينيس ماكفيغا

عقب ترشيحه ثلاث مرات لجائزة نوبل، حصل الطبيب الكونغولي دينيس ماكفيغا أخيراً على الجائزة هذا العام.

ماكفيغا هو طبيب أمراض نسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتخصص منذ سنوات طويلة في علاج حالات الاغتصاب وتقديم الدعم المادي والنفسي للنساء اللواتي يقعن ضحايا العنف الجنسي إثر الحروب. 

حيث كانت الكونغو الديمقراطية تشهد سنويا 500 ألف اعتداء جنسي ضد النساء، وتم استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب في البلاد على مدى أكثر من عقد.

وتعرض دينيس لمخاطر عديدة بسبب عمله بينها اقتحام مسلحين منزله ومحاولة قتله وزوجته وابنتيهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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