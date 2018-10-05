أعلنت شركات أميركية مختصة بتشغيل الصرافات الآلية عن خططها لإطلاق صرافات تدعم التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" في الأرجنتين بنهاية 2018، مستغلة التقلبات الحادة التي شهدها البيزو الأرجنتيني مؤخراً. وفقد البيزو أكثر من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية، ليصبح العملة الأسوء أداءً لعام 2018.

وأنشأت شركة "أثينا بيتكوين" الأميركية أول صراف آلي للعملات الرقمية في الأرجنتين الشهر الماضي، فيما تستهدف مجموعة "أوديسي غروب" الأميركية إنشاء 150 صرافاً بنهاية العام الجاري، متوقعة تزايد الطلب على العملات الرقمية في البلاد باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار.

وتأمل "أوديسي غروب" في رفع عدد الصرافات إلى 1600 ماكينة تدعم التعامل بالبيتكوين العام المقبل، وتسمح ببيع وشراء العملات الرقمية فضلاً عن إمكانية إتمام المعاملات المصرفية التقليدية الخاصة بإيداع وسحب الأموال وتحويلها بين الحسابات.

والبيتكوين هي واحدة من أقوى العملات الرقمية التي لا يدعمها أي بنك مركزي.

ووفقاً للمدير العام "لأدويسا غروب" فإن هناك فرصاً متنامية لتوسع سوق العملات الرقمية في الأرجنتين ومنطقة أميركا اللاتينية، وعموم الدول التي تشهد أزمات اقتصادية مؤخراً.