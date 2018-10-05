سياسة
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الاستحمام ليلا والرعاية الصحية.. أبرز معاناة اللاجئات في اليونان
انتقدت منظمة العفو الدولية رفض الحكومات الأوروبية فتح ممرات آمنة وقانونية للاجئين الفارين من الحرب. وحذرت من المعاناة اليومية التي تتعرض لها النساء في مخيمات اللاجئين بما يتصل بأبسط حقوقهن في توفر بيئة صحية آمنة.
الاستحمام ليلا والرعاية الصحية.. أبرز معاناة اللاجئات في اليونان
عائلة عراقية في مخيم مؤقت على الحدود اليونانية المقدونية  / AFP Archive
5 أكتوبر 2018

قالت منظمة العفو الدولية إن النساء في مخيمات اللاجئين في اليونان تخشى مغادرة خيامهن ليلاً أو استخدام أماكن الاستحمام العامة، فيما تضطر  الحوامل منهن إلى النوم على الأرض في ظروف غير صحية.

وتُظهر بيانات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن أكثر من نصف اللاجئين الذين قدموا إلى اليونان هم من النساء والأطفال.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن الأنشطة اليومية في تلك المخيمات مثل الاستحمام أصبحت تشكل خطورة على الفتيات والسيدات. وأضافت أن غياب قواعد الصحة العامة وعدم توافر مياه الشرب النظيفة أو أنظمة الصرف الصحي السليمة أدى إلى تفشي الأمراض في تلك المخيمات.

ونقلت المنظمة عن امرأة من جمهورية الكونغو الديمقراطية قولها "إن مياه الاستحمام في المخيم باردة والأبواب لا توصد، الرجال يدخلون بينما نحن في الداخل، ولا إضاءة في المراحيض".

وأضافت المرأة "أحياناً أذهب إلى المرحاض ليلاً بصحبة شقيقتي أو أتبول في دلو".

وأبلغت سيدات حوامل منظمة العفو الدولية بأنهن مضطرات أحياناً إلى النوم على الأرض ولا يحصلن إلا على القليل من الرعاية المطلوبة في فترة ما قبل الوضع، إن حصلن عليها أصلاً.

وقالت إحدى اللاجئات "كل شيء هنا قذر، من المستحيل أن نحافظ على نظافتنا أثناء العادة الشهرية، الوضع صعب جداً".

وزادت الأعداد في بعض مخيمات الواقعة في جزر يونانية حتى أنها باتت تؤوي عدداً يزيد عن مثلي طاقتها وفقاً لأحدث أرقام حكومية. ولتخفيف الوضع، بدأت السلطات في نقل مئات إلى منشآت في البر الرئيسي للبلاد.

يذكر أن معاناة النساء والحوامل منهن بشكل خاص ليست حديثة، وسبق أن لقيت تفاعلاً من عدد من المنظمات الدولية.

نساء حوامل وأطفال وأشخاص بحاجة لرعاية طبية محتجزون قرب نهر إيفروس في اليونان عقب اجتيازهم الحدود التركية

- مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة
مصدر:TRT عربي - وكالات
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