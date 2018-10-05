سياسة
2 دقيقة قراءة
ظريف ينتقد مطالبة ترمب للسعودية بدفع المال مقابل توفير الحماية
عرض وزير الخارجية الإيراني مساعدة بلاده لدول الجوار من أجل بناء "منطقة قوية. وانتقد تصريحات الرئيس الأميركي التي تطالب السعودية بدفع المال مقابل حمايتها.
ظريف ينتقد مطالبة ترمب للسعودية بدفع المال مقابل توفير الحماية
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف / Reuters
5 أكتوبر 2018

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده تمد يدها لجيرانها، في إشارة منه إلى السعودية، داعياً إلى بناء "منطقة قوية" يمكنها أن تقف بوجه ما أسماه "الغرور الاستكباري".

ووصف ظريف تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها إهانة للسعوديين، مؤكداً على أن الرئيس الأميركي دأب على ذلك من خلال تصريحاته.

وأشار ظريف إلى أن موقف ترمب من السعودية هو مكافأة من يتوهم أن "الأمن يمكن تأمينه بالاستعانة بالخارج".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، خلال تجمع لمؤيديه، إنه أبلغ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أنه لن يبقى في السلطة لأسبوعين من دون دعم الجيش الأميركي، وأن الولايات المتحدة تحمي المملكة، لذلك على السعودية أن تمنح الولايات المتحدة حصة من تريليونات الدولارات التي تملكها.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الملك سلمان طلب من ترمب مساعدة بلاده في حملة عسكرية سرية، فيما طلب ترمب أربعة مليارات دولار مقابل ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us