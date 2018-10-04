اكتشفت شركة أمازون وجود رقاقة إلكترونية في الأجهزة التي تعمل بتقنية "Amazon Prime Video" لم تكن قطعة أساسية في اللوحة الأم الخاصة ببرمجيات الأجهزة.

ويأتي ذلك بعد مرور الأجهزة باختبارات أمنية أوضحت أنها تحتاج لمراجعة أمنية مكثفة بعد مرورها ببعض المشاكل في الاختبارات الأولية نتيجة وجود الرقاقة الإلكترونية التي لا يتجاوز حجمها حبة الأرز.

تساعد تقنية "Amazon Prime Video" على إجراء اتصالات مع محطة الفضاء الدولية وتصوير لقطات خاصة للاستخبارات المركزية من خلال الطائرات بدون طيار.

رقاقة إلكترونية تسمح باختراق أي شبكة

تم توريد هذه اللوحات البرمجية إلى أمازون من خلال شركة تعرف بـ "supermicro" التي تعد واحدة من أكبر الموردين للوحات البرمجية في العالم. وكشفت التحقيقات الأميركية أن الرقاقة الإلكترونية تم إدراجها من قبل مصنعين من الصين.

تسيطر الصين على 75% من سوق الهواتف الذكية حول العالم وحوالي 90% من سوق الحواسيب. ويؤدي وجود رقاقة إلكترونية في مثل هذه الأجهزة إلى منح المخترقين وسيلة للتسلل إلى شبكة تعمل على الجهاز المُخترق.

هذا هو أهم هجوم متسلسل يشنه جواسيس الصين ضد الشركات الأميركية - جهات أميركية رسمية - لوكالة بلومبيرغ

وجدت التحقيقات الأميركية أن الاختراق طال 30 شركة أميركية من بينها بنوك ومتعهدين حكوميين، إضافة إلى شركة آبل أضخم الشركات الأميركية.