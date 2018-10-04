سياسة
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فاروق الفيشاوي: أنا مصاب بالسرطان وسأهزمه
كشف الممثل المصري فاروق الفيشاوي (66 عاما) عن إصابته بمرض السرطان، في كلمة له عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية.
فاروق الفيشاوي: أنا مصاب بالسرطان وسأهزمه
الفنان المصري فاروق الفيشاوي / Others
4 أكتوبر 2018

كشف الممثل المصري فاروق الفيشاوي (66 عاماً) عن إصابته بمرض السرطان، في كلمة له عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية.

وقال الفيشاوي: "ترددت كثيراً في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أرى انزعاجاً من أحدكم، لأني شخصياً لست منزعجاً، أخبرني الطبيب أنني مصاب بالسرطان بعد إجرائي لبعض التحاليل".

وأضاف: ”سأتعامل مع المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر عليه، سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلاً آخر على تكريمه“.

وجاء تكريم الفيشاوي ضمن مجموعة من الفنانين العرب والأجانب، منهم المخرج السينمائي المصري أحمد يحيى والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والممثلة الفرنسية آنا موجلاليس والممثل الإسباني سباستيان هارو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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