سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: الحرب الاقتصادية أصبحت حقيقة
قال وزير الخارجية التركية إن اتفاق سوتشي بشأن محافظة إدلب السورية منع موجة جديدة من الهجرة نحو أوروبا وأوقف مجزرة إنسانية كادت أن تقع فيها.
وزير الخارجية التركي: الحرب الاقتصادية أصبحت حقيقة
 وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو / AA
4 أكتوبر 2018

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، يوم الخميس، أن الحرب الاقتصادية على تركيا أصبحت حقيقة.

وفي كلمة له خلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى "TRT World" الدولي في مدينة إسطنبول، قيم فيها سياسة تركيا الخارجية وأبرز التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن بلاده تواجه حرباً اقتصادية باتت حقيقة.

وانتقد تشاوش أوغلو عجز الأمم المتحدة وطالب بإصلاحها، وقال  إن المنظمة  "لا تقوم بالمهام المطلوبة منها على المستوى الدولي".

وأكد الوزير التركي  على أهمية علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي،  مشدداً على ضرورة "إقامة علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي".

أوقفنا مجزرة إنسانية كانت ستقع في إدلب من خلال اتفاق سوتشي، ونشجع جميع الأطراف للدخول في العملية السياسية

- مولود تشاوش أوغلو - وزير الخارجية التركي

وأضاف أن اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه تركيا مع روسيا حول إدلب قد منع موجة نزوح جديدة إلى أوروبا، ومنع مجزرة كادت تقع، مؤكداً أن أنقرة "تشجع جميع الأطراف على الدخول إلى العملية السياسية".

وبحسب تشاوش أوغلو، أنفقت تركيا نحو 32 مليار دولار لرعاية اللاجئين السوريين، ورعاية غيرهم من اللاجئين من العراق وأفغانستان.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us