أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، يوم الخميس، أن الحرب الاقتصادية على تركيا أصبحت حقيقة.

وفي كلمة له خلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى "TRT World" الدولي في مدينة إسطنبول، قيم فيها سياسة تركيا الخارجية وأبرز التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن بلاده تواجه حرباً اقتصادية باتت حقيقة.

وانتقد تشاوش أوغلو عجز الأمم المتحدة وطالب بإصلاحها، وقال إن المنظمة "لا تقوم بالمهام المطلوبة منها على المستوى الدولي".

وأكد الوزير التركي على أهمية علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة "إقامة علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي".

أوقفنا مجزرة إنسانية كانت ستقع في إدلب من خلال اتفاق سوتشي، ونشجع جميع الأطراف للدخول في العملية السياسية - مولود تشاوش أوغلو - وزير الخارجية التركي

وأضاف أن اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه تركيا مع روسيا حول إدلب قد منع موجة نزوح جديدة إلى أوروبا، ومنع مجزرة كادت تقع، مؤكداً أن أنقرة "تشجع جميع الأطراف على الدخول إلى العملية السياسية".

وبحسب تشاوش أوغلو، أنفقت تركيا نحو 32 مليار دولار لرعاية اللاجئين السوريين، ورعاية غيرهم من اللاجئين من العراق وأفغانستان.