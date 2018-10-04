أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الخميس، أن إيران تواجه فترة حساسة بسبب التهديدات الأميركية والمصاعب الاقتصادية.

وفي خطاب له أمام قوات الباسيج وكبار قادة الحرس الثوري، قال خامنئي إن ”وضع الأمة والمنطقة والعالم حساس، خاصة بالنسبة للشعب الإيراني، فمن ناحية لدينا قوى متعجرفة وساسة الإمبريالية الأميركية، ومن ناحية أخرى لدينا المشكلات الاقتصادية التي تضيق العيش على قطاع كبير من الضعفاء في البلاد“.

يذكر أن التوتر كان قد تصاعد بين إيران والولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع طهران وأعاد فرض العقوبات عليها.