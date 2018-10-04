سياسة
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قضايا المنطقة تخيم على اليوم الثاني من منتدى TRT World
ينعقد منتدى "TRT World" الثاني تحت شعار "مستقبل السلام والأمن في عالم ممزق" في مدينة إسطنبول يومي الثالث والرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يشارك فيه أكثر من 600 شخصية عالمية بارزة.
قضايا المنطقة تخيم على اليوم الثاني من منتدى TRT World
منتدى "TRT World" / AA
4 أكتوبر 2018

تتواصل، يوم الخميس، فعاليات النسخة الثانية لـ منتدى "TRT World" الدولي في مدينة إسطنبول التركية.

وافتُتح اليوم الثاني بكلمة رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، قال فيها إن النظام العالمي يواجه حالياً مشكلة نقص الثقة.

وأكد السنيورة أن القضية الفلسطينية "تبقى واحدة من أهم قضايا الشرق الأوسط وتحمل مفتاح حل القضايا في المنطقة".

القمع والظلم الذي فرض على الملايين في المنطقة أدى إلى زيادة التهميش والاضطراب. يبقى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وأجزاء من سوريا ولبنان مصدراً لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط

- فؤاد السنيورة - رئيس الوزراء اللبناني السابق

وأضاف السنيورة أن "تفكيك الدولة العراقية أدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، والربيع العربي في نهاية المطاف أدى إلى مشاركة أكبر للقوى العالمية، مما أعاد روسيا إلى الواجهة".

وقال إن "إيران تغذي الانقسامات الطائفية في المنطقة من أجل زيادة نفوذها، وهذا أدى إلى انقسامات دينية عميقة في ليبيا والعراق وسوريا ولبنان، بسبب غياب أي دولة عربية تؤدي دوراً قيادياً".

من جهة أخرى، استهل المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن خطابه في اليوم الثاني للمنتدى بكلمة "سلام". وتابع قوله "لا أستطيع تخيل وضع يمكننا من خلاله تحقيق السلام والأمن للجميع دون التفكير في كلمة السلام نفسها".

وقال كالن "في كل مرة نفكر فيها في الشرق الأوسط، نفكر في الصراع والحرب، لكن هذه ليست قصة المنطقة حتى قرن مضى".

قبل بضعة قرون فقط، كانت العديد من البلدان التي تشكل الشرق الأوسط اليوم موطناً للعديد من النجوم البارزة في العالم

- إبراهيم كالن - المتحدث باسم الرئاسة التركية

وأشار كالن إلى أن العالم يشعر بعدم الأمان في مواجهة الأحادية المتزايدة والعنصرية، منتقداً بذلك "سياسية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حين أخبر زعيماً عربياً بأنه لا يمكنه البقاء على قيد الحياة حتى أسبوعين بدونه".

من جانبها قالت مها يحيي مديرة مركز الشرق الأوسط في جامعة كارنيجي، "اليوم أكبر ضحايا الحرب السورية هم السوريون أنفسهم، إنهم يدفعون الثمن الأكبر لحرب لم يعودوا قادرين على السيطرة عليها".

وأضافت أنه "يتعين على اللاعبين الإقليميين والدوليين الاعتراف بالمستوطنات السياسية التي تناسب الأغلبيات. على سبيل المثال، إذا لم تكن هناك تسوية سياسية تعترف بحقوق الفلسطينيين، فإنها ستستمر في زرع بذور الصراع في المنطقة".

ويشارك في المنتدى أكثر من 600 شخصية بارزة، بينهم سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة من العالم العربي.

ومن المقرر أن يقام للمرة الأولى حفل توزيع "جوائز للمواطن العالمي" أو "تي آر تي وورلد سيتيزن"، على هامش المنتدى الذي يستمر يومين، ويشهد 12جلسة مغلقة و10 جلسات مفتوحة.

مصدر:TRT عربي
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