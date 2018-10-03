تشهد فعاليات المعرض الثاني للصور الفائزة في مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة 2018" إقبالاً واسعاً، حيث وصل معدل الزيارات اليومية لنحو 2000 زائر.

وتستمر أنشطة المعرض الذي يضم الصور الفائزة حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بالعاصمة التركية أنقرة.

وتعتزم وكالة الأناضول، الجهة المنظمة للجائزة، إقامة معرض آخر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وكانت وكالة الأناضول قد أطلقت النسخة الأولى من المسابقة في 2014، مستهدفة حينها أن تكون واحدة من أهم مسابقات التصوير العالمية، والمخصصة للصحفيين من مختلف أنحاء العالم.

وقد تلقت إدارة المسابقة لهذا العام نحو 37 ألف صورة من 125 دولة للتنافس على الجوائز.

فيمايلي عرض لمجموعة من أهم الصور الفائزة لهذا العام 2018:

صورة العام: فاز بها المصور البوسني دامير صاغولج، بلقطة يظهر فيها وجه طفل صغير من لاجئي الروهينغيا ببنغلاديش، وقد غطيت عيناه بعد وفاته بورقتي شجر.

فئة صورة إخبارية واحدة:

فاز بها الدنماركي راسموس فليندت بيدرسن.

فئة صورة رياضية واحدة:

فاز بها الألماني لوكاس شولز .

فئة صورة بيئية واحدة:

فاز بها الماليزي محمد فتحي أسري.

فئة أفضل مصور شاب:

فاز بها الفلبيني عزرا عشيان.