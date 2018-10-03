أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، يوم الأربعاء، فوز الأميركية فرانسيس أرنولد والأميركي جورج سميث والبريطاني غريغوري وينتر بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2018.

وقالت الأكاديمية المانحة لهذه الجائزة إن أعمال العلماء الثلاثة حول التطور الموجه والأجسام المضادة فتحت الباب أمام إنتاج مواد وأنواع جديدة من الوقود الحيوي أكثر مراعاة للبيئة، وساهمت في الوقاية من العديد من الأمراض.

وأوضح كلايس غوستفسون رئيس اللجنة المانحة للجائزة أن العلماء الثلاثة "نسخوا مبادئ نظرية داروين وطبقوها في أنبوب. واستفادوا من فهم الجزئيات المستمدة من نظرية التطور لإعادة تشكيلها في المختبر".

والتطور الموجه هو مجموعة من التقنيات التي تسمح بتحسين بروتين أو حمض نووي من خلال نسخ عملية التطور الطبيعية بشكل صناعي مع إعطائها الوجهة المبتغاة.

وتعتبر أرنولد خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل الكيمياء منذ استحداثها عام 1901. وقد نالت هذه الجائزة قبلها ماري كوري عام1911، وإيرين جوليو-كوري عام 1935، ودوروثي كروفوت هودجكين عام 1964، وآدا يوناث عام 2009.

وانطلق موسم نوبل 2018، مع منح جائزة الطب، يوم الإثنين، إلى عالمي المناعة الأميركي جيمس آليسون والياباني تاسوكو هونجو لأبحاثهما حول كيفية محاربة الدفاعات الطبيعية للجسم مرض السرطان.

ونال الأميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريك لاند جائزة نوبل للفيزياء، يوم الثلاثاء، لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر التي مهدت الطريق أمام تصميم أدوات دقيقة متطورة تستخدم في جراحات العين وفي الصناعة.

وللمرة الأولى منذ العام 1949، أرجئ إعلان الفائز أو الفائزة بجائزة الآداب لمدة سنة بسبب انقسامات داخلية وانسحاب عدة أعضاء من الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة، على خلفية فضيحة اعتداء جنسي طالت شخصاً مرتبطاً بها.