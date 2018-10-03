انطلقت، يوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من منتدى "TRT World" الدولي في مدينة إسطنبول التركية. وتحدث في افتتاح المنتدى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم الذي ركز على مجلس الأمن الدولي.

وقال يلدريم إن تحقيق السلام والرخاء العالميين لا يمكن دون "التزام الدول القوية بمبدأ العدالة وحسن النية".

وأكد أن مهمة "إنقاذ إنسان واحد يعني إنقاذ العالم بأسره"، مشيراً إلى ضرورة مكافحة ووقف تمويل الإرهابيين ومكافحتهم بصرف النظر عن معتقداتهم وأعراقهم".

وتساءل يلدرم عن مدى مصداقية وموثوقية مجلس الأمن الدولي في ظل "انتهاك إسرائيل للعديد من قراراته الخاصة بفلسطين والقدس".

من جهته، قال المدير العام لشبكة TRT إبراهيم أران إن المنتدى مستوحى من جهود تركيا من أجل العدالة العالمية تحت شعار "العالم أكبر من خمس".

وأضاف أران أن "العائق الأكبر أمام تحقيق الحلول في العالم ينبع من التشرذم"، مشيراً إلى أن إنجاز المنتدى يأتي ضمن الجهود من أجل السلام للعالم المجزأ".

ولفت إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان جلسات مفتوحة ومغلقة بمشاركة رواد فكر وناشطين يحاولون "إيجاد حل لمستوى التشرذم على الصعيد العالمي".

و على إثر ذلك، بدأت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "مائة عام عن الحرب العالمية الأولى .. العالم خارج النظام أم داخله؟".

وأشرف عليها كل من روبرت ديكسون كين مستشار رئيس الولايات المتحدة الراحل ريتشارد نيكسون، والبروفيسور شكري هاني أوغلو أستاذ التاريخ العثماني، بالإضافة إلى استاذ العلوم السياسية في جامعة أوكسفورد وليام هيل.

فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان "أوروبا تواجه المشاكل .. هل انتهى مشروع الاتحاد الأوروبي".

وحضرها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، فولكان بوزكير، ورئيس كرواتيا السابق إيفو جوسيفيتش، وفرانكو فاتيني وزير خارجية إيطاليا السابق، إضافة لستيفان فول المفوض الأوروبي السابق للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية.

ويشارك في المنتدى أكثر من 600 شخصية بارزة، بينهم سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة من العالم العربي، منهم الملكة الأردنية رانيا العبد الله، ورئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة.

ومن المقرر أن يقام للمرة الأولى حفل توزيع "جوائز للمواطن العالمي" أو "تي آر تي وورلد سيتيزن"، على هامش المنتدى الذي يستمر يومين، ويشهد 12جلسة مغلقة و10 جلسات مفتوحة.