عاد تطبيق إنستغرام إلى العمل بعد توقف مفاجئ لنحو ساعة تقريباً. وانتشر على موقع تويتر هاشتاغ "سقوط إنستغرام"

#InstagramDown

، عبّر فيه المشاركون عن استيائهم وضجرهم من توقف عمل التطبيق، ودعوا إلى التوجه نحو تويتر.

وأظهرت خريطة على موقع DownDetector الأماكن التي شهدت توقف عمل التطبيق حول العالم، والتي شملت أجزاء من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا والهند والدول العربية وتركيا.

ويأتي الانقطاع العالمي بعد إعلان تولي آدم موسري منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتطبيق، الإثنين الماضي، عقب استقالة مؤسسيه.

ولم يعرف بعد طبيعة المشكلة التي تسببت في التوقف، كما لم يصدر عن شركة فيسبوك المالكة للتطبيق أي تصريح حتى الآن.

يشار إلى أن إنستغرام يمتلك أكثر من مليار مستخدم شهري نشط، وزاد انتشاره بعد إضافته ميزات مثل الرسائل ومقاطع الفيديو القصيرة.