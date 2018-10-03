سياسة
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انطلاق فعاليات منتدى TRT World الدولي بإسطنبول
بدأت فعاليات منتدى "TRT World" حول موضوع "مستقبل السلام والأمن في عالم ممزق" لتقديم حلول لصناع القرار في العالم.  ويشارك فيه أكثر من 600 شخصية حول العالم بينهم صناع قرار.
انطلاق فعاليات منتدى TRT World الدولي بإسطنبول
انطلاق فعاليات منتدى TRT World بمشاركة شخصيات سياسية بارزة / AA
3 أكتوبر 2018

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من منتدى TRT World الدولي في مدينة إسطنبول التركية، والذي يعقد على مدار الثالث والرابع من الشهر الجاري، ويطرح المنتدى موضوعه "مستقبل السلام والأمن في عالم ممزق".

ويشارك في المنتدى أكثر من 600 شخصية بينهم مثقفون وصانعو سياسات، وخبراء  كما ستشارك شخصيات سياسية بارزة في إلقاء كلماتهم من بينهم ملكة الأردن رانيا العبد الله، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، والمديرة السابقة للبنك الدولي مامفيلارا مفيلي، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج برند، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ومن المتوقع أن يلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في الحفل الختامي للمنتدى في الرابع من أكتوبر.  

وقال إبراهيم إيرين المدير العام لشبكةTRT، إن الحدث مستوحى من جهود تركيا من أجل العدالة العالمية تحت شعار "العالم أكبر من خمسة"، وهو اقتباس من كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشارة إلى الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع إن الحلول البديلة للمشكلات التي ستُطرح في المنتدى سُيعلن عنها لتقديمها "لصانعي السياسات".

ويشار إلى أن هذا المنتدى يعقد للمرة الثانية في إسطنبول، بعد تنظيمه العام الماضي من قبل قناة TRT WORLD وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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