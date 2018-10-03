ثقافة
1 دقيقة قراءة
ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 1407
قالت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج المد "تسونامي" في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1407. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وانتشال الجثث.
ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 1407
 عمليات انتشال الجثث مستمرة وفرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق النائية / AP
3 أكتوبر 2018

ارتفع عدد ضحايا زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي" في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 1407، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا.

وقالت الوكالة، يوم الأربعاء، إن أكثر من 2500 شخص تعرضوا لإصابات بالغة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج المد العاتية التي أعقبته.

وكانت المنطقة قد تعرضت، يوم الجمعة الماضية، لزلزال بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر أعقبته أمواج مد عاتية "تسونامي" وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. 

وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفاً في إندونيسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us