ارتفع عدد ضحايا زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي" في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 1407، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا.

وقالت الوكالة، يوم الأربعاء، إن أكثر من 2500 شخص تعرضوا لإصابات بالغة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج المد العاتية التي أعقبته.

وكانت المنطقة قد تعرضت، يوم الجمعة الماضية، لزلزال بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر أعقبته أمواج مد عاتية "تسونامي" وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل.

وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفاً في إندونيسيا.