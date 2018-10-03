سياسة
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ترمب: أنا أحب الملك سلمان لكن عليه أن يدفع
حذر الرئيس الأميركي  العاهل السعودي من أنه لن يتمكن من البقاء لأسبوعين بدون الدعم الأميركي، قائلا له :" عليك أن تدفع". وكان دونالد ترمب قد انتقد سابقا العلاقة بين واشنطن والرياض وقال إنها ليست عادلة.
ترمب: أنا أحب الملك سلمان لكن عليه أن يدفع
الرئيس الأميركي دونالد ترمب زار السعودية في أول جولة خارجية بعد توليه منصبه / AFP
3 أكتوبر 2018

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقدم الحماية للمملكة العربية السعودية، لذلك يجب  على الملك سلمان أن يدفع مقابل ذلك.

وكشف ترمب، خلال تجمع انتخابي في ولاية مسيسيبي عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه مع العاهل السعودي. وقال "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك سلمان. لكني قلت أيها الملك، نحن نحميك، ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا، عليك أن تدفع لجيشك".

وأجرى ترمب اتصالاً هاتفياً، السبت 29سبتمبر/ أيلول، مع العاهل السعودي بعد أيام من انتقادات الرئيس الأميركي الأخيرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وتتصدر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انتقدها ترمب سابقاً.

وكان ترمب قد قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي إن أعضاء أوبك"كالعادة ينهبون باقي العالم".

وأضاف ترمب "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيداً. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار".

وشدد ترمب من لهجته حيال حلفاء آخرين للولايات المتحدة منهم اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا لتحمل جزء أكبر من العبء المالي للدفاع عنهم.

وأطلع الملك سلمان مجلس الوزراء السعودي على فحوى اتصاله الهاتفي مع ترمب، "وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

أما البيت الأبيض، فاكتفى بالقول إن الرئيس ترمب والملك سلمان تناولا "القضايا ذات الاهتمام الإقليمي".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب عن الدعم الأميركي للسعودية. ففي مقابلة خاصة مع "رويترز" العام الماضي، قال إن "السعودية لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة لأن واشنطن تخسر كماً هائلاً من المال للدفاع عن المملكة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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