وأشارت خديجة أزرو، خطيبة خاشقجي في اتصال هاتفي مع "TRT عربي" إلى أنه دخل إلى القنصلية وحده واختفى بعد ذلك، وأضافت إنها لا تعلم إن كان قد تلقى تهديدات قبل ذلك.

"قالوا لي (في القنصلية) إن الجميع قد خرج ولا يوجد أحد في الداخل"، قالت أزرو خلال الاتصال.

واتصلت "TRTعربي" بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وسفارة المملكة في أنقرة لاستيضاح الأمر، إلا أنّه لم يتسنَّ الحصول على تعليق.

وخاشقجي هو كاتب سعودي بارز، يعيش متنقلاً بين تركيا والولايات المتحدةالأميركية خصوصاً بعد كتابته لعدد من المقالات، ومشاركته في لقاءات تلفزيونية نقدية تناولت بعض السياسات الداخلية والخارجية للمملكة.

وأثار الخبر موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق مغردون هاشتاغ حمل عنوان "#اختطاف_جمال_خاشقجي".