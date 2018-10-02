سياسة
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خاشقجي اختفى بعد زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول حسب خطيبته
قالت خطيبة الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، إنه دخل إلى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول في تمام الواحدة ظهرا لإتمام أوراق رسمية متعلقة بالزواج، مشيرة إلى أنها ظلت تنتظر أمام أبواب القنصلية بعد خروج الجميع.
خاشقجي اختفى بعد زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول حسب خطيبته
الكاتب السعودي جمال خاشقجي / Others
2 أكتوبر 2018

وأشارت خديجة أزرو، خطيبة خاشقجي في اتصال هاتفي مع "TRT عربي" إلى أنه دخل إلى القنصلية وحده واختفى بعد ذلك، وأضافت إنها لا تعلم إن كان قد تلقى تهديدات قبل ذلك.

"قالوا لي (في القنصلية) إن الجميع قد خرج ولا يوجد أحد في الداخل"، قالت أزرو خلال الاتصال.

واتصلت "TRTعربي" بالقنصلية السعودية في إسطنبول، وسفارة المملكة في أنقرة لاستيضاح الأمر، إلا أنّه لم يتسنَّ الحصول على تعليق.

وخاشقجي هو كاتب سعودي بارز، يعيش متنقلاً بين تركيا والولايات المتحدةالأميركية خصوصاً بعد كتابته لعدد من المقالات، ومشاركته في لقاءات تلفزيونية نقدية تناولت بعض السياسات الداخلية والخارجية للمملكة. 

وأثار الخبر موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق مغردون هاشتاغ حمل عنوان "#اختطاف_جمال_خاشقجي".

مصدر:TRT عربي
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