سياسة
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عالمة تفوز بنوبل للفيزياء لأول مرة منذ 1963
فازت العالمة الكندية دونا ستريكلاند هذا العام بجائزة نوبل للفيزياء، وهي أول امرأة تفوز بالجائزة منذ 1963 والثالثة التي تفوز بالجائزة عن فئة الفيزياء منذ العام 1903. ونالت الجائزة بالاشتراك مع الأميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو.
عالمة تفوز بنوبل للفيزياء لأول مرة منذ 1963
أعضاء لجنة نوبل للفيزياء خلال إعلان أسماء الفائزين / AFP
2 أكتوبر 2018

وفاز العلماء الثلاثة بالجائزة تكريماً لهم على ما قدموه في مجال فيزياء الليزر، حيث مهدت اكتشافاتهم الطريق أمام تصميم أدوات دقيقة متطورة تستخدم في جراحة العين.

ونال الأميركي آرثر آشكين نصف الجائزة التي تترافق مع مكافأة مالية قدرها تسعة ملايين كرونة (1,01 مليون دولار)، فيما منح النصف الآخر لكل من الفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، مانحة الجائزة، إن آشكين، 96 عاماً، طوّر "ملاقط بصرية" يمكنها جذب جزيئات ضئيلة للغاية مثل الفيروسات دون إلحاق الضرر بها، مشيرة إلى أنه تمكن من خلال هذا الاختراع من استخدام الضغط الإشعاعي للضوء لنقل أجسام مادية.

وأضافت الأكاديمية أن جيرار مورو، 74عاماً، ودونا ستريكلاند، ساعدا في تطوير نبضات ليزر قصيرة ومكثفة تحتوي على تطبيقات صناعية وطبية واسعة.

يشار إلى أن ستريكلاند أصبحت ثالث امرأة تحصل على جائزة نوبل للفيزياء منذ بدء منح الجائزة، إلى جانب ماري كوري، التي فازت بالجائزة عام 1903 وماريا غوبيرت ماير، التي فازت بها عام 1963.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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