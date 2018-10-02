وفاز العلماء الثلاثة بالجائزة تكريماً لهم على ما قدموه في مجال فيزياء الليزر، حيث مهدت اكتشافاتهم الطريق أمام تصميم أدوات دقيقة متطورة تستخدم في جراحة العين.

ونال الأميركي آرثر آشكين نصف الجائزة التي تترافق مع مكافأة مالية قدرها تسعة ملايين كرونة (1,01 مليون دولار)، فيما منح النصف الآخر لكل من الفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، مانحة الجائزة، إن آشكين، 96 عاماً، طوّر "ملاقط بصرية" يمكنها جذب جزيئات ضئيلة للغاية مثل الفيروسات دون إلحاق الضرر بها، مشيرة إلى أنه تمكن من خلال هذا الاختراع من استخدام الضغط الإشعاعي للضوء لنقل أجسام مادية.

وأضافت الأكاديمية أن جيرار مورو، 74عاماً، ودونا ستريكلاند، ساعدا في تطوير نبضات ليزر قصيرة ومكثفة تحتوي على تطبيقات صناعية وطبية واسعة.

يشار إلى أن ستريكلاند أصبحت ثالث امرأة تحصل على جائزة نوبل للفيزياء منذ بدء منح الجائزة، إلى جانب ماري كوري، التي فازت بالجائزة عام 1903 وماريا غوبيرت ماير، التي فازت بها عام 1963.