قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن قمة بين تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا لبحث الملف السوري، ستعقد في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أن "بلاده ستواصل السعي من أجل التوصل إلى حل مع الشعب السوري وليس مع نظام بشار الأسد".

وأكد على دور تركيا في عموم المنطقة، مشدداً على أن "فرص النجاح لأي خطوة في المنطقة دون موافقة تركيا، معدومة".

ودافع أردوغان عن موقف بلاده المتعلق بالشأن السوري، مشيراً إلى أنّ "تركيا لم تتخذ خطوات خاطئة في الملف السوري". وقال:" سنعزز نقاط المراقبة فى شمال غرب سوريا، وسنعمل مع روسيا لمواجهة الجماعات المتشددة".

سنعزز نقاط المراقبة فى شمال غرب سوريا وسنعمل مع روسيا لمواجهة الجماعات المتشددة - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكان الرئيس التركي قد دعا موسكو وبرلين وباريس إلى اجتماع في مدينة إسطنبول لبحث الملف السوري وخاصة التطورات في محافظة إدلب.

في الوقت ذاته، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها اتفقت مع نظيرها التركي على عقد قمة لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية.