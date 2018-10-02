اعتبر وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الإثنين، أن دفع انهيار العملة اليمنية يهدف إلى إسقاط الحكومة وابتزاز رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لتشكيل حكومة "تضفي على التشظي والانهيار صبغة رسمية".

وكانت خلافات قد دبت بين الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة بشأن السيطرة على جزيرة سقطرى وكذلك في إدارة ملف عدن التي شهدت مظاهرات تتهم الإمارات بالتحريض عليها ضد الحكومة.

وقال الجبواني على تويتر،إن صمود الحكومة اليمنية في معركة يناير/ كانون الثاني ثم أزمة سقطرى، هو ما دفع العملة للانهيار.

وتعتبر "معركة يناير" محاولة من قبل الحزام الأمنيوالمجلس الانتقالي المدعومين من دولة الإمارات، للسيطرة على مقار الحكومة اليمنية في عدن جنوبي اليمن، التي تلتها أزمة السيطرة على جزيرة سقطرى من قبل قوات إماراتية.

ولاقت هذه التصريحات ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من طرف المدافعين عن دور التحالف في اليمن.

وفي وقت سابق، قال تحالف القوى السياسية المساندة للحكومة الشرعية في بيان له، إن تدهور الوضع الاقتصادي جاء نتيجة لانقلاب الحوثيين والرئيس الراحل علي عبد الله صالح على السلطة.

ودعا البيان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة للحد من التدهور الاقتصادي، والانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية، كما طالب دول التحالف بتقديم دعم عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني.

في ذات السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية، مساء الاثنين، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيزأعلن عن منحة قيمتها 200 مليون دولار للبنك المركزياليمني، تندرج في إطار تحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة.

وكان البنك المركزي اليمني قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.