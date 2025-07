غيب الموت المغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور، يوم الإثنين، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وشارل أزنافور هو مغن بدأ حياته الفنية ببيع ألحانه لمغنيين فرنسيين في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ومن بينهم إديت بياف وموريس شيفالييه، وشارل ترونيه.

واكتشف الراحل موهبته في الغناء عند بلوغه 36 عاماً، وقد غنى بالفرنسية والإسبانية، والإنكليزية، والإيطالية، والألمانية، وعرف بعدة أغان شهيرة مثل "لا بوهيم" و "لا ماما" و "أموني موا"، ومن أشهر مقولاته "لا نحصد إلا المشاعر التي نزرعها".

لا نحصد إلا المشاعر التي نزرعها - المغني الفرنسي شارل أزنافور

وولد أزنافور في باريس لأب وأم أرمنيين في 22 أيار/مايو 1924. واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان، وباع أكثر من مئة مليون أسطوانة في 80 دولة.

