سياسة
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الأمم المتحدة: 10 مليار إنسان بحلول 2050
أوضح تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن ثُمن سكان العالم يتعدى عمرهم الستين عاما، وهم بذلك يشكلون 9%. وأوضح التقرير أن معظم سكان الكرة الأرضية يعيشون في قارة آسيا.
الأمم المتحدة: 10 مليار إنسان بحلول 2050
الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد سكان العالم إلى 10 مليار بحلول عام 2050 / Reuters
1 أكتوبر 2018

نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريراً، أوضح فيه أن ثٌمن سكان العالم يندرجون في فئة الستين عاماً فما فوق، وهم بذلك يمثلون 9% من إجمالي سكان الكرة الأرضية.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقريره إلى إمكانية زيادة تلك النسبة إلى 22% بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير أن 59.6%(4.54 مليار نسمة) من سكان الأرض يعيشون في القارة الآسيوية، و16.9% (1.3 مليار نسمة) في إفريقيا، و9.7% (742 مليون نسمة) في القارة الأوروبية، و8.5% (652 مليون نسمة) في أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي، و5.3% (404 مليون نسمة) في أميركا الشمالية.

ويشكل من تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 24 عاماً26% من غالبية السكان، فيما تصل نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً إلى 65%، بحسب التقرير.

كما أشار التقرير إلى تفوق عدد الذكور في العالم على عدد النساء، حيث أوضح أن كل 100 امرأة يقابلها 102 من الرجال.

وأشار تقرير سابق لصندوق الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم في الوقت الحالي وصل إلى 7.7 مليار شخص، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليار بحلول عام 2050.

مصدر:AA
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