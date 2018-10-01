سياسة
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أميركي وياباني يتقاسمان جائزة نوبل في الطب
ذهبت جائزة نوبل في الطب هذا العام إلى الأميركي جيمس أليسون من جامعة تكساس والياباني تاسوكو هونجو من جامعة كيوتو اليابانية لتطويرهما علاجا لمرض السرطان.
أميركي وياباني يتقاسمان جائزة نوبل في الطب
جمعية نوبل تعلن فوز الأميركي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو بجائزة نوبل للطب 2018  / AP
1 أكتوبر 2018

فاز كل من الأميركي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو، بجائزة نوبل للطب للعام 2018، بحسب ما أعلنته جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي.

وقالت الجمعية إنها كافأت العالمين "لاكتشافهما علاجاً للسرطان من خلال كبح الانتظام المناعي السلبي".

وسيتقاسم أليسون وهونجو جائزة نوبل التي تبلغ 9 ملايين كرونة سويدية ( نحو مليون دولار ) بحسب ماأعلنت عنه الجمعية.

العالم جيمس أليسون من مواليد عام1948في الولايات المتحدة الأميركية، ويعمل بروفيسوراً في مركز أبحاث السرطان بجامعة تكساس.

درس أليسون بروتيناً يعمل بمثابة مكابح على جهاز المناعة، وتوصل إلى إمكانية استخدام مثل هذه المكابح وإطلاق خلايا مناعية لمهاجمة الأورام، فيما مثّل طريقة مبتكرة يمكن الاعتماد عليها في علاج مرضى السرطان.

أما العالم تاسوكوهونجو، فهو من مواليد عام 1942في اليابان، ويعمل بروفيسوراً في جامعة مدينة كيوتو.

اكتشف هونجو بروتيناً في الخلايا المناعية، يعمل أيضاً على هيئة مكابح، ولكن بآلية عمل مختلفة. وأثبتت العلاجات التي تستند إلى اكتشافه أنها فعالة بشكل لافت في مكافحة السرطان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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