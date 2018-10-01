طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية بمنع نشاطات تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK، المصنف إرهابياً في تركيا، وامتداداته في سوريا والعراق، وتنظيم فتح الله غولن، المدرج على قوائم الإرهاب التركية.

وقال أردوغان خلال افتتاح المسجد المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية بمدينة كولونيا غربي ألمانيا، يوم السبت، "ينبغي ألا توسّخ شوارع العواصم الأوروبية ومراكزها بقطع قماش لتنظيم بي كا كا الإرهابي".

"ينبغي ألا توسّخ شوارع العواصم الأوروبية ومراكزها بقطع قماش لتنظيم بي كا كا الإرهابي" - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

واكد أردوغان عزم بلاده مواصلة مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، وقال "لن نسمح لأي عناصر من تنظيمي غولن وبي كا كا الإرهابيين بإزعاج مواطنينا أو إيذائهم للصداقة التركية الألمانية".

"لن نسمح لأي عناصر من تنظيمي غولن وبي كا كا الإرهابيين بإزعاج مواطنينا أو إيذائهم للصداقة التركية الألمانية" - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأبدى الرئيس التركي حرصه على تطوير العلاقات مع برلين، ولفت إلى أن المسجد الذي تم افتتاحه خلال زيارته الرسمية إلى برلين، هو صرح يمثل رفض الصراع والعداء والإرهاب، معرباً عن أمله بأن تسمح السلطات الألمانية بافتتاح مشاريع مماثلة في مدن أخرى.