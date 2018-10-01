بدأ إضراب شامل، الاثنين، في جميع المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، رفضاً لقانون القومية الإسرائيلي، وتضامناً مع سكان تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس، الذي تنوي السلطات الإسرائيلية هدم منازله.

وأغلق أصحاب المحالّ التجارية أبواب محالهم وأغلقت الحكومة الفلسطينية دوائرها الرسمية ومدارسها، وكذلك أغلقت الجامعات والبنوك ومحطات الوقود، كما أعلنت نقابة المواصلات العامة تعطيل كافة خطوط النقل الداخلية والخارجية.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية قد دعت إلى إضراب شامل رفضاً لقانون القومية الإسرائيلي، وتضامناً مع سكان "الخان الأحمر".

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانون القومية في 19 يوليو/ تموز الماضي، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية.وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، هدم "الخان الأحمر" وإخلاءه.ويحذر فلسطينيون من أن عملية هدم الخان الأحمر من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".[if !supportLineBreakNewLine][endif]