أثبتت دراسة علمية حديثة أجريت من قبل باحثين في حدائق النباتات الملكية "كيو" في العاصمة البريطانية، لندن، قدرة نوع من الفطريات على التهام البلاستيك.

وبحسب صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، فإن تلك الفطريات يمكن أن تنهي خطر البلاستيك في غضون أسابيع قليلة في الوقت الذي يحتاج فيه لسنوات لكي يصبح غير فعال.

وتوصل تقرير للحدائق الملكية لعام 2018 إلى أن الفطريات هي الحل الأمثل لإنتاج مواد مستدامة وقادرة على إزالة الملوثات من التربة والمياه الملوثة، وعلى رأسها البلاستيك الذي يشكل خطرا على البيئة.

وينتمي نوع الفطريات المكتشف إلى النوع المسمى "اسبيرجيلاس توبيننسيس"، ويمتلك القدرة على قتل جزيئات البلاستيك وإبطال ضررها على البيئة، وفقًا للتقرير.

ويمتلك الفطر القدرة على النمو فوق سطح المواد البلاستيكية ويعمل على كسر الروابط الكيميائية وتفكيك البلاستيك، من خلال انزيم فريد يفرزه الفطر.

ويشير العلماء إلى أنه يمكن تطوير الفطر، ليصبح وسيلة من وسائل معالجة البيئة والتخلص من النفايات.