اقترب علماء كنديون من تطوير طريقة جديدة لإنتاج معدن في المختبر، يمكنه امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وأوضح الباحثون في جامعة ترينت الكندية، أن الطريقة الجديدة قد تساعد في مكافحة ظاهرة تغير المناخ، وفقا لموقع "ساينس نيوز" العلمي.

وأضاف الباحثون أنهم نجحوا في تسريع التكوين الطبيعي لمعدن "المغنسيت"، الذي يمتص ثاني أكسيد الكربون، خلال 72 يومًا فقط، بدلًا من استغراقه آلاف السنين خارج المختبر.

ويمكن استخدام المعدن في تقليل مستويات غازات الاحتباس الحراري، ومكافحة تغير المناخ، بحيث يمتص طن من المغنسيت الموجود طبيعيًا، نصف طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وإذا تم إنتاج معدن "المغنسيت" بكميات كبيرة، فقد يساعد ذلك يومًا ما في مكافحة تغير المناخ.

وقال قائد فريق البحث البرفسور إيان باور إن "هذه النتيجة لا تعني أن التقنية جاهزة الآن، لأن الفريق قام فقط بإنتاج كمية صغيرة جداً من معدن المغنسيت في المختبر لا تتعدى ميكروجرام فقط".

وكانت دراسة أمريكية سابقة، كشفت أنه منذ بداية الثورة الصناعية في 1750، أطلق البشر ما يقرب من 600 مليار طن من الكربون في الغلاف الجوي، ما أدى إلى زيادة درجات الحرارة العالمية الكلية بمقدار درجة واحدة مئوية تقريبًا.