ارتفع عدد قتلى الزلزال وموجات المد العاتية تسونامي في إندونيسيا إلى844شخصاً. وقالت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية إن معظم الضحايا سقطوا في مدينة بالو شمال شرقي جاكرتا حيث يتوقع ارتفاع عدد القتلى في ظل عدم قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إلى مناطق كثيرة.

وأوضحت الوكالة أن هناك حاجة للمزيد من المعدات الثقيلة وعمال الإنقاذ للمساعدة في انتشال الجثث حيث تعمل السلطات المحلية لإيصال المساعدات ومعدات الإنقاذ.

وكانت المنطقة قد تعرضت لزلزال بلغت قوته 7.5درجات على مقياس ريختر أعقبته أمواج مد عاتية "تسونامي" وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.