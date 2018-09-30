بيعت لوحة تجريدية للفنان الصيني "تشاو وو كي"، يوم الأحد، في مزاد علني بهونغ كونغ مقابل 65 مليون دولار، وهو رقم قياسي عالمي لهذا الفنان ذي الشهرة الواسعة.

وبحسب ما أعلنت دار "سوذبيز"، فإن اللوحة تحمل اسم "حزيران/يونيو-تشرين الأول/أكتوبر 1985"، وقد طلب رسمها المهندس الأميركي الشهير "أي.أم. بي" ذو الأصول الصينية.

وكان الفنان والمهندس ابني عائلتين ثريّتين قبل أن يقوم النظام الشيوعي في بلدهما عام 1949، وقد تعارفا في باريس في العام 1952 ونشأت بينهما صداقة طويلة.

ويعود الرقم القياسي السابق لأعمال الرسام الصيني ذو الجنسية الفرنسية إلى العام الماضي حين بيعت لوحة له بمبلغ 26 مليون دولار في مزاد نظّمته دار "كريستيز".

وولد "تشاو وو كي" في الصين عام 1920، وانتقل في العام 1948 للعيش في باريس، وتوفي عام 2013.

ويسجّل الأثرياء الآسيويون نشاطا كبيرا في المزادات في هونغ كونغ في السنوات الماضية، مقبلين على اقتناء الماس واللوحات وقطع الخزف القديمة، ومسجّلين أرقاما قياسية في الأثمان المدفوعة.