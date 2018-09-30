ثقافة
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لوحة تجريدية يتجاوز سعرها 65 مليون دولار في هونغ كونغ
حطمت اللوحة التجريدية للفنان الصيني "تشاو وو كي" الرقم القياسي العالمي لأغلى لوحة في العالم بعد بيعها يوم الأحد بـ 65 مليون دولار. وتحمل اللوحة  اسم "حزيران/يونيو-تشرين الأول/أكتوبر 1985"
لوحة تجريدية يتجاوز سعرها 65 مليون دولار في هونغ كونغ
لوحة تجريدية للفنان الصيني "تشاو وو كي" خلال عرضها للمزاد العلني في هونغ كونغ  / AFP
30 سبتمبر 2018

بيعت لوحة تجريدية للفنان الصيني "تشاو وو كي"، يوم الأحد، في مزاد علني بهونغ كونغ مقابل 65 مليون دولار، وهو رقم قياسي عالمي لهذا الفنان ذي الشهرة الواسعة.

وبحسب ما أعلنت دار "سوذبيز"، فإن اللوحة تحمل اسم "حزيران/يونيو-تشرين الأول/أكتوبر 1985"، وقد طلب رسمها المهندس الأميركي الشهير "أي.أم. بي" ذو الأصول الصينية.

وكان الفنان والمهندس ابني عائلتين ثريّتين قبل أن يقوم النظام الشيوعي في بلدهما عام 1949، وقد تعارفا في باريس في العام 1952 ونشأت بينهما صداقة طويلة.

ويعود الرقم القياسي السابق لأعمال الرسام الصيني ذو الجنسية الفرنسية إلى العام الماضي حين بيعت لوحة له بمبلغ 26 مليون دولار في مزاد نظّمته دار "كريستيز".

وولد "تشاو وو كي" في الصين عام 1920، وانتقل في العام 1948 للعيش في باريس، وتوفي عام 2013.

ويسجّل الأثرياء الآسيويون نشاطا كبيرا في المزادات في هونغ كونغ في السنوات الماضية، مقبلين على اقتناء الماس واللوحات وقطع الخزف القديمة، ومسجّلين أرقاما قياسية في الأثمان المدفوعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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