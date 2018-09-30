يرتفع منسوب مياه البحر معارتفاع معدلات تغير المناخ، ويرجّح إثر ذلك ازدياد العواصف الشديدة بفعل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، كما يذكر الموقع البيئي الأميركي "جريست".

وذكر موقع "أكوا ويذر" العالميعن خبير الأرصاد الجوية دان كوتلوسكي ومدير المركز الوطني للأعاصير ريك كناب، بعض الخطوات الاحترازية التي ينبغي أن يتخذها الناس في المناطق المتأثرة بالأعاصير والعواصف الاستوائية، والتي يعتبر "التخطيط للإخلاء" أهمها.

ويحث كنابالناس على معرفة ما إذا كانوا يعيشون في منطقة إجلاء الأعاصير أم لا، وهي المنطقة التي يجب على السكان فيها مغادرة منازلهم في حالة حدوث إعصار، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الناس للمعلومات التي تقدمها الحكومات المحلية إلى الجمهور حول مناطق وخطط الإخلاء.

وينوه كناب إلى ضرورة أن يكون لدى أصحاب الحيوانات الأليفة خطة إخلاء لحيواناتهم، حيث تتوفر في العديد من الملاجئ أماكن للحفاظ على الحيوانات الأليفة، بحسب أكوا ويذر.

شراء اللوازم والتأمين

الأمر الأكثر أهمية الذي شدد عليه كناب، هو شراء الإمدادات في وقت مبكر، والإبقاء على تلك الإمدادات في متناول اليد في حالة الحاجة إلى الإخلاء، إذ يجب على أؤلئك الذين يعيشون في مناطق الإخلاء، الاحتفاظ بمجموعة أدوات الإعصار في متناول اليد، مع ضرورة تخزينها بطريقة جيدة لتسهيل إحضارها.

من ناحية أخرى، يجب على مالكي العقارات والمستأجرين، تأمين عقاراتهم ومنازلهم،كما يجب على مالكي السيارات الاتصال بشركات التأمين، ونقلها إلى مبنى آمن.

الوثائق الهامة وحماية المنزل

يجب على أولئك الذين يعيشون في مناطق الإعصار أو بالقرب منها، توفير نسخ من مستندات إثبات الملكية لممتلكاتهم، مع ضرورة تخزين هذه المستندات في مكان آمن لا يتعرض للتلف أثناء الإعصار.

ولحماية المنزل بشكل جيد، يتوجب على السكان والمستأجرين تفتيش منازلهم للتأكد من عدم وجود أضرار يمكن أن يزيدها الإعصار، وإصلاح أي مشاكل في هياكلها كالسقوف التالفة.

نسخ احتياطية للإلكترونيات

بالإضافة إلى الاحتفاظ بالبطاريات وأجهزة الشحن الإضافية أثناء الإعصار، يُنصح بنسخ الملفات المهمة في الأجهزة الإلكترونية على أجهزة أخرى أو عبر الإنترنت.

ويقول مدير المركز الوطني للأعاصير كناب، إنه يجب تخزين البيانات في موقع آمن حتى يمكن استعادة البيانات إذا حدث شيء ما للكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية أثناء الإعصار.

كما يجب على الشركات توخي الحذر بشكل خاص في النسخ الاحتياطي للمعلومات وإرسال هذه المعلومات إلى موقع بعيد آمن.