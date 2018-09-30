أعلنت شركة سناب snapالمطورة لتطبيق التراسل بالفيديوsnapchat قبل بضعة أسابيع، عن توفر نسخة سناب شات ألفا – Snapchat Alphaلنظام أندرويد.

ويحلّ هذا التحديث محلّ الإصدار الحالي الذي كان منتقداً بأدائه البطيء، بينما ما يزال التطوير جارياً على النسخة التجريبية.

وظهرت عدة تعديلات في الشكل والتصميم على النسخة التجريبية الجديدة لسناب شات ألفا، قدمت أداءً أسرع في تحميلها، بحسب المستخدمين الذين قاموا بتجربتها.

ويمكنك الحصول على نسخة سناب شات ألفا – Snapchat Alpha بفتح التطبيق على الجهاز العامل بنظام التشغيل أندرويد، ثم الانتقال إلى "الإعدادات" (setting) والتمرير إلى الأسفل من أجل الوصول إلى "خيار متقدم" (Advanced)، ثم الضغط على خيار سناب شات ألفا، وفي النهاية الضغط على خيار "تمكين" (Enable).

يشار إلى أن بعض المميزات مثلtrophiesو أكواد سنابsnapcodes، والملصقات المخصصة custom stickers ، والمكالمات الصوتية، واتصال الفيديو، والقدرة على الإضافة إلى الستوري مباشرة، غير موجودة بسبب استمرار التطوير.