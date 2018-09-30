سياسة
2 دقيقة قراءة
نسخة جديدة من "سناب شات ألفا" على أندرويد.. وهذه طريقة التفعيل
أصبح بإمكان مستخدمي سناب شات على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، الحصول على النسخة التجريبية الجديدة ذات الأداء الأسرع في التحميل، والمحدثة في الشكل والتصميم.
نسخة جديدة من "سناب شات ألفا" على أندرويد.. وهذه طريقة التفعيل
نسخة جديدة من "سناب شات ألفا" على أندرويد.. وهذه طريقة التفعيل / Others
30 سبتمبر 2018

أعلنت شركة سناب snapالمطورة لتطبيق التراسل بالفيديوsnapchat قبل بضعة أسابيع، عن توفر نسخة سناب شات ألفا – Snapchat Alphaلنظام أندرويد.

ويحلّ هذا التحديث محلّ الإصدار الحالي الذي كان منتقداً بأدائه البطيء، بينما ما يزال التطوير جارياً على النسخة التجريبية.

وظهرت عدة تعديلات في الشكل والتصميم على النسخة التجريبية الجديدة لسناب شات ألفا، قدمت أداءً أسرع في تحميلها، بحسب المستخدمين الذين قاموا بتجربتها.

ويمكنك الحصول على نسخة سناب شات ألفا – Snapchat Alpha بفتح التطبيق على الجهاز العامل بنظام التشغيل أندرويد، ثم الانتقال إلى "الإعدادات" (setting) والتمرير إلى الأسفل من أجل الوصول إلى "خيار متقدم" (Advanced)، ثم الضغط على خيار سناب شات ألفا، وفي النهاية الضغط على خيار "تمكين" (Enable).

يشار إلى أن بعض المميزات مثلtrophiesو أكواد سنابsnapcodes، والملصقات المخصصة custom stickers ، والمكالمات الصوتية، واتصال الفيديو، والقدرة على الإضافة إلى الستوري مباشرة، غير موجودة بسبب استمرار التطوير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us