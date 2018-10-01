احتجت ألاف السيدات الهنديات، في العاصمة نيودلهي، نهاية الأسبوع الماضي، على زيادة عدد وفيات عمال النظافة أثناء عملهم داخل شبكات الصرف الصحي مؤخراً، مطالبين بوقف ممارسات التنظيف غير الآمنة.

ورددت المتظاهرات شعارات تتهم الحكومة بتعطيل دفع التعويضات لعوائل العمال المتوفين، بينما طالب آخرون بضرورة مضي رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" قدماً في برنامجه "الهند النظيفة" الذي وعد به، والذي يتضمن تحديثاً وتطويراً لشبكات الصرف الصحي في البلاد وبنيتها التحتية.

وبحسب "حركة عمال النظافة" الهندية فإن 1800 عامل ماتوا اختناقاً في هذه الأنابيب، خلال العقد الماضي، أثناء تجفيفهم لشبكات الصرف الصحي وإزالة النفايات بأيديهم العارية.

يشار إلى أن عمال النظافة في الهند ينتمون إلى طبقة "الداليت"، التي تأتي في أسفل الهرم الطبقي الاجتماعي، وتعاني على مدى قرون من التمييز العنصري الشديد داخل المجتمع الهندي.