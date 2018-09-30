أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم السبت، تأجيل اتخاذ قرار، بشأن سحب تنظيم الكاميرون لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وذلك بعد نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ عدة تغريدات داعمة لاستضافة المغرب للنهائيات.

وقال الـ"كاف" إنه سيجري عمليتي تفتيش منفصلتين في شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، لتقييم وضع البنى التحتية في الكاميرون، خاصة بعد قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 منتخباً.

وأجرى الـ"كاف" عمليات تفتيش على الملاعب الخمسة المقترحة في الكاميرون. وكان من المتوقع أن تصدر اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي قراراً نهائيات في اجتماعها يوم الجمعة.​

وأشارت وكالة رويترز إلى أن المملكة المغربية مطروحة كبديل محتمل لتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى ساحل العاج، التي تقدمت بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية في 2021.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن دعمه للمغرب في استضافة بطولة الأمم الأفريقية، بعد قرار الاتحاد الأفريقي "الكاف"، بإعادة النظر في تنظيم البطولة لعام 2019 في الكاميرون.

وغرد آل الشيخ على "تويتر": "بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون".

وأثارت تغريدة تركي آل الشيخ الأخيرة غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خاصة بعدما أشاد في شهر أبريل/ نيسان الماضي بالملف الأميركي المشترك، الذي نافس الملف المغربي على استضافة مونديال 2026.

وكان آل الشيخ، قد أعلن في الـ25 من سبتمبر/ أيلول الماضي، انسحابه من الاستثمار في الرياضة المصرية، ومغادرة مصر، بعد مشاكل وانتقادات عدة واجهها آل الشيخ في مصر، خاصة مع جماهير ومشجعي النادي الأهلي.