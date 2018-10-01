سياسة
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تحطم مقاتلة F35 في ولاية نورث كارولاينا الأميركية
تحطمت مقاتلة أميركية من طراز F35 أثناء طلعة تدريبية في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية. ويأتي حادث التحطم بعد ساعات من الإعلان عن شن أولى الغارات في أفغانستان من خلال هذا الطراز. ويعتبر هذا النوع من المقاتلات هو الأحدث والأغلى في الترسانة الأميركية.
تحطم مقاتلة F35 في ولاية نورث كارولاينا الأميركية
موقع تحطم طائرة F35  قرب محطة بوفورت الجوية في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية / Reuters
1 أكتوبر 2018

أعلن الجيش الأميركي، يوم الجمعة، تحطم مقاتلة من طراز F35 قرب محطة بوفورت الجوية في ولاية ساوث كارولاينا.

وقال مسؤولون محليون إن الطيار قفز بأمان وجرى فحصه للتأكد من أنه ليس مصاباً بجروح، بينما لم يعلن عن سبب تحطم الطائرة.

ويأتي الإعلان عن الحادث بعد ساعات من شن مقاتلة من ذات النوع أولى غاراتها ضد مواقع لحركة طالبان في أفغانستان.

وتعد طائراتF35 الأغلىكلفة في تاريخ الصناعات العسكرية الأميركية، حيثبدأ العمل في مشروع إنتاجها بداية تسعينيات القرن الماضي، وتنتجها شركة لوكهيد مارتن، وتبلغ كلفة الطائرة الواحدةمنهانحو 100 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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