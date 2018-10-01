أعلن الجيش الأميركي، يوم الجمعة، تحطم مقاتلة من طراز F35 قرب محطة بوفورت الجوية في ولاية ساوث كارولاينا.

وقال مسؤولون محليون إن الطيار قفز بأمان وجرى فحصه للتأكد من أنه ليس مصاباً بجروح، بينما لم يعلن عن سبب تحطم الطائرة.

ويأتي الإعلان عن الحادث بعد ساعات من شن مقاتلة من ذات النوع أولى غاراتها ضد مواقع لحركة طالبان في أفغانستان.

وتعد طائراتF35 الأغلىكلفة في تاريخ الصناعات العسكرية الأميركية، حيثبدأ العمل في مشروع إنتاجها بداية تسعينيات القرن الماضي، وتنتجها شركة لوكهيد مارتن، وتبلغ كلفة الطائرة الواحدةمنهانحو 100 مليون دولار.