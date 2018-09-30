الإعلان عن التحضيرات لقمة رئاسية بشأن إدلب بين أنقرة وبرلين وموسكو وباريس جاء خلال مؤتمر صحفي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الألمانية، يوم الجمعة الماضية.

وتأتي القمة المرتقبة بعد توصل الرئيسين الروسي والتركي في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي الروسي إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب في 15 أكتوبر/ تشرين الأول. وأكد وزير الدفاع الروسي وقتها أنه لن يكون هناك أي هجوم على إدلب في ضوء هذا الاتفاق.

وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي في 17 من سبتمبر/ أيلول الجاري بشأن حماية المدنيين بمنطقة إدلب السورية، قد حظي بدعم كبير.