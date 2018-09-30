سياسة
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عمالقة الاستثمار في الصين يبحثون الفرص في تركيا
تبحث شركات صينية كبرى من بينها مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية فرص الاستثمار في تركيا بعد صعود الليرة التركية إلى 5.9 أمام الدولار الأميركي بعد فقدها 40٪ من قيمتها خلال الأشهر الماضية.
عمالقة الاستثمار في الصين يبحثون الفرص في تركيا
عمالقة الاستثمار في الصين يبحثون الفرص في تركيا / AFP
30 سبتمبر 2018

تبحث شركات صينية ضخمة من بينها مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية فرص الاستثمار في تركيا، بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وفقد الليرة التركية 40% من قيمتها في الأشهر الماضية.

تأتي المحادثات التركية الصينية حول الاستثمارالتي بدأت فيشهر أغسطس/ آب الماضي بعد صعود الليرة التركية إلى 5.9 أمام الدولار الأميركي، بعد فترة طويلة من الهبوط الحاد الذي وصلت أدنى مستوياته إلى 6.9 في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتجري شركات صينية أخرى بجانب مجموعة علي بابا محادثات الاستثمار في تركيا، من بينها شركة الصين للتأمين ومجموعة " الصين ميرشانتس" للخدمات اللوجستية.

وتقول المصادر التي رفضت التصريح عن هويتها لوكالة رويترز إن الأتراك التقوا مع أربع مجموعات صينية ضخمة لمباحثة فرص الاستثمارخلال أسبوع واحد عقد فيهم 20 اجتماعاً.

وتبحث الشركات الصينية فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية في تركيا في مجالات الطاقة والتعدين والتأمين، ولكن لا يوجد تعليق من الشركات الصينية على استثمارها في تركيا حتى الآن.

وظهر اهتمام الشركات الصينية بالتجارة التركية منذ فترة، حيث اشترت مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية الصينية شركة "ترينديول" التركية التي تعمل في المجال نفسه.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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