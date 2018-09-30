سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس حقوق الإنسان يحقق بارتكاب ميانمار "إبادة جماعية" بحق الروهينغيا
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار تشكيل فريق لجمع الأدلة بشأن تجاوزات ارتُكبت بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار واحتمالية وقوع إبادة جماعية.
مجلس حقوق الإنسان يحقق بارتكاب ميانمار "إبادة جماعية" بحق الروهينغيا
رحلة الفرار المستمرة للاجئي الروهينغيا من ميانمار / Reuters
30 سبتمبر 2018

قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيل فريق لجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بناء على مشروع طرحه الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وصوّت المجلسالتابعللأمم المتحدة الأسبوع الماضي بالأغلبيةلصالح قرار تشكيل فريق لجمع الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان فيميانمار،باغلبية 35 دولة، في حين امتنعت 7 دول عن التصويت، ورفضت الصين والفلبين وبوروندي القرار.

ويشير تقرير مؤلف من أكثر من 400 صفحة، أصدرته بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدةإلى وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانيةوجرائم حرببحق الأقلية المسلمة، على يد جيش ميانمارومليشيات بوذية متطرفة في إقليم راخين "أراكان". ويدعوإلى محاكمة قائد الجيش الميانماري مين أونغ هيلنغ وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية.

وقد تنبى مجلس النواب الكندي مشروع قانون يصف الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا المسلمة واصفاً بأنها "إبادة" وطالب النواب الكنديون مجلس الأمن الدولي بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للبحث فيه.

من جانبها، أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو "بمسودة في 18 سبتمبر / أيلول، بدء النظر في التهم الموجهة لسلطات ميانمار بشأن التهجير القسري لأقلية الروهينغيا المسلمة.

واعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أن لديها أدلة على ارتكاب الجيش الميانماري أعمال عنف ممنهجة بحق أقلية الروهينغيا بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب على نطاق واسع،بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تخصيص 185 مليون دولار للاجئين الروهينغيا خلال اجتماع في الأمم المتحدة حول ميانمار.

يذكر أن الجرائم التي تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم راخين "أراكان" منذ أغسطس/ آب 2017أسفرت عن قتل آلاف من الروهينغيا ولجوء أكثر من 800 ألف إلىبنغلاديش المجاورة، بحسب الأمم المتحدة. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us