سياسة
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أردوغان: الولايات المتحدة لم تلتزم باتفاق منبج السورية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة الأميركية لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" من مدينة منبج شمالي سوريا.
أردوغان: الولايات المتحدة لم تلتزم باتفاق منبج السورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
28 سبتمبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأميركية لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" المصنفة إرهابية من مدينة منبج شمالي سوريا.

وأكد أردوغان في تصريحات خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بعد زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قوات حماية الشعب الكردية "YPG" لا تزال في منبج، واتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب خارطة الطريق المتفق عليها في يونيو/ حزيران، والتي نصت على انسحاب العناصر المسلحة من منبج خلال90 يوماً.

ونقلت صحيفة حريات التركية عن أردوغان قوله "لم تلتزم الولايات المتحدة بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج، ولم تغادر وحدات حماية الشعب "YPG" المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد".

وبموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن في يونيو حزيران الماضي تقوم القوات التركية والأميركية حالياً بدوريات في منبج لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب "YPG" منها. وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية على صلة بتنظيم حزب العمال الكردستاني "PKK" المصنف إرهابياً في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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